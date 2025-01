Anche l’Enpa nei panni della befana. Per aiutare cani e gatti abbandonati tante speciali iniziative in costume

L’appuntamento con la tradizionale “Befana del cane e del gatto“ di Enpa di Monza e Brianza quest’anno si è fatto in tre: sabato 4, domenica 5 e lunedì 6, dalle 9.30 alle 18.30 i volontari dell’Ente protezione animali saranno sotto i portici dell’Arengario in piazza Roma.

Ad accogliere tutti, le simpatiche befane con tanto di scopa, che offriranno caramelle ai più piccoli e qualche rappresentante dei cani del canile in cerca di famiglia, accompagnato da un volontario. Come da tradizione ci sarà una ricca selezione di gadget a tema animale. Inoltre, sono tornate le Calze della Befana per cane, gatto e coniglio, piene di snack e giochi per gli amici pelosi. Saranno disponibili i biglietti della LotterENPA, la lotteria benefica (solo 1 euro a biglietto). In palio 100 bellissimi premi; estrazione il 2 febbraio. Biglietti anche online. Chi ancora non lo avesse, troverà anche il calendario: “CalENPArio 2025“ in due versioni, da tavolo e da muro, con le immagini di alcuni dei numerosi animali che sono, o sono stati, ospiti al rifugio di Monza.

Per entrare a fare parte della “famiglia Enpa“, ha preso il via il tesseramento 2025 (50 euro socio sostenitore; 25 euro socio ordinario; 3 euro socio giovanile, fino a 17 anni). Il ricavato alimenterà l’attività a favore degli animali svolta dall’associazione. Per cominciare il nuovo anno in modo goloso, i dolci natalizi targati Enpa sono ancora in vendita con un forte sconto come anche gli esclusivi dolci cestini: deliziose confezioni regalo con tè, miele o marmellate. Per chi volesse festeggiare il 6 gennaio al rifugio, anche il banchetto gadget di via San Damiano 21 sarà aperto al pubblico dalle 14.30 alle 17.30.