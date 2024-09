Anche la laurea umanistica cambia pelle

Nel mondo Stem c’è anche chi parte da una laurea umanistica, come giurisprudenza, e poi arriva a occuparsi di management della sostenibilità, in uno staff tecnico multidisciplinare.

È il caso di Cecilia Robellini (nella foto), laureata in Giurisprudenza, con un Master in Management della sostenibilità che seguendo le nuove professioni, si definisce specialista di sostenibilità ESG, l’acronimo che abbraccia Ambiente, Società e Governance. Lavora per un grande gruppo internazionale e supporta attivamente l’organizzazione delle aziende del gruppo, in politiche e iniziative sostenibili. In pratica aiuta le aziende ad essere green. "Monitoriamo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità con performance concrete e misurabili – spiega – e stimoliamo la sensibilità alla sostenibilità di tutti i nostri partner, interni ed esterni, aziende del settore tecnologico avanzato, per poter raggiungere un obiettivo positivo non solo come fatturato aziendale, ma anche avendo cura dell’ambiente". A fianco di chi raccoglie i dati e formula statistiche la dottoressa Robellini si occupa di redigere il bilancio di sostenibilità, comunicazione, newsletters e stesura delle policy aziendali su tre filoni: ambiente, approvvigionamento sostenibilee diritti umani". La sua formazione è frutto di tante esperienze. Alla preparazione accademica si sono affiancate negli anni l’esperienza levorativa nell’ambito delle risorse umane, quella nel settore della comunicazione e la collaborazione con le Ong sui temi ambientali e sociali. Se il futuro non corre più su binari prestabiliti, ma il lavoro va “inventato“, Cecilia è l’esempio di come la competenza vada creata e ricercata fra studio ed esperienza sul campo.

C.B.