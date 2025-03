Anche il sindaco per salutare l’arcivescovo

Prima di partire per la Calabria, dove papa Francesco lo ha nominato nuovo Arcivescovo di Crotone, passerà dai suoi luoghi del cuore. E non poteva tralasciare Monza, la prima città dove aveva cominciato a esercitare il proprio ministero appena ordinato sacerdote e dove era rimasto per 11 anni, ricoprendo anche il ruolo, oltre che di coadiutore della parrocchia di San Biagio, di direttore delle scuole parrocchiali del quartiere e coordinatore della pastorale giovanile monzese tra il 2003 e il 2011.

La città di Monza accoglierà il nuovo Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, Alberto Torriani, per un pomeriggio e una serata di festa. L’appuntamento è per domani nella parrocchia di San Biagio, quando l’Arcivescovo tornerà a Monza per celebrare una messa, prima di una cena conviviale.

Ad accoglierlo per un saluto istituzionale e per porgergli le felicitazioni della città di Monza presso la Rotonda di San Biagio, dalle 17.30, sarà presente il sindaco Paolo Pilotto accompagnato dal vicesindaco Egidio Longoni, i quali – a vario titolo – avevano avuto modo di conoscere e collaborare negli anni scorsi con l’allora don Alberto Torriani. Pilotto aveva preso parte alla cerimonia di ordinazione nel Duomo di Milano, insieme al sindaco di Crotone e alle autorità civili invitate. E a una delegazione di un centinaio di cittadini monzesi, che lo accompagneranno anche a fine mese quando si insedierà ufficialmente a Crotone.

Nel suo stemma episcopale, monsignor Torriani del resto ha scelto di riservare un cuore proprio alla città di Monza.

Dario Crippa