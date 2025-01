Alloggi e negozi. Nasce il quartiere degli universitari

Il Polo Istituzionale, ma anche un piccolo quartiere universitario. Sull’area ex IV Novembre sorgeranno alloggi universitari grazie a una intesa tra Comune, Agenzia del Demanio, Regione Lombardia e Università Bicocca. Una sorta di campus all’americana con 500 posti letto, mense, aree per lo sport e parcheggi, sale riunioni e studio per gli studenti fuorisede, più aree commerciali aperte al pubblico.

L’intervento sarà, infatti, in inserito in una più complessa operazione di rigenerazione urbana che prevede la realizzazione di servizi complementari per gli studenti: la facoltà di Medicina e le varie scoule di specializzazione sono frequentate da 3mila studenti. Di questi solo 800 vengono dai dintorni e quindi non hanno bisogno di alloggio. Degli altri 2.200, 800 ne avrebbero bisogno. Ma non solo casa. Saranno previsti anche servizi e un’attenzione ai parcheggi di interscambio nell’area destinata a diventare il capolinea della futura metropolitana Lilla. L’operazione, di cui si parla da vent’anni, risponde all’obiettivo di recuperare e trasformare un’area di 24.600 metri quadrati, dando vita anche a un ampio piano di riqualificazione della mobilità pubblica nella zona nord della città di Monza.

Il progetto prevede la realizzazione di due edifici con posti letto e servizi, più un parcheggio interrato per circa 200 posti auto e un parcheggio di interscambio di circa 8mila metri per assorbire il traffico pendolare del futuro capolinea della linea M5 della metropolitana. "Per la città si tratta di valorizzare un’area già da tempo non più periferica e dismessa – le parole del sindaco, Paolo Pilotto, alla firma dell’accordo –, ma un polo dove servizi e infrastrutture che crescono sono a beneficio di un territorio che si estende oltre i confini cittadini".

