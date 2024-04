Allenamento col ct della Nazionale per 700 campioncini del rugby

Gonzalo Quesada sarà l’ospite d’onore del trofeo Carnevale, arrivato alla 42esima edizione. Sabato il ct della Nazionale di rugby arriverà a Velate per incontrare i 700 ragazzi e le dieci squadre pronte a invadere il borgo. Weekend dedicato alla palla ovale, con la passione per una disciplina che impazza in tutto il Paese, in questo spicchio di Brianza un appuntamento fisso dal lontano 1982 sul campo storico di via Luini, al quale quest’anno si aggiunge quello dell’oratorio. Doppio evento per il Rugby Velate che organizza l’evento con il sostegno del Comune e il patrocinio della Regione e della Federazione. La coppa Carnevale è una delle più antiche d’Italia e della Lombardia e forse anche per questo il commissario tecnico ha deciso di non mancare. Un sogno per i giovanissimi atleti che praticano la disciplina. A dare una mano e a offrire alternative ai curiosi quest’anno ci saranno anche l’Usmate Volley e gli Arcieri, prevista pure la partecipazione di pugilato e judo.

La manifestazione ha un importante risvolto sociale: non mancherà, infatti, lo stand di “Still I Rise“, l’organizzazione indipendente nata per offrire istruzione e protezione ai profughi minorenni. Un messaggio che si aggiunge a quello sullo sport in generale "e in particolare del rugby - spiega la società - che insegna il rispetto dell’avversario. Crediamo sia molto importante diffondere questi valori fra i ragazzi soprattutto in questo momento". La kermesse durerà due giorni: sabato e domenica. Al campo ci sarà anche lo streetfood, un’altra chance per l’esercito di 1.600 affezionati atteso per la gara.

