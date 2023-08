All’Autodromo di Monza in treno e navetta: come fare

Corse straordinarie e biglietti speciali verso prove e gara di Formula Uno con Trenord. Domenica 3 settembre sono previste 21 corse straordinarie fra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco. Per i giorni dell’evento sono disponibili i biglietti “Trenord Day Pass” da tutta la Lombardia e “Treno+bus navetta per il GP Monza” da Milano da pre-acquistare su trenord.it o sull’App il biglietto, a soli 5 euro andataritorno. Gli orari delle 12 corse verso l’Autodromo e delle 9 corse per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord. Per chi parte da Milano, è disponibile il biglietto unico “Monza Autodromo treno+bus”, che a 10 euro andataritorno comprende il viaggio in treno e il percorso sul bus navetta “Linea Nera” fino all’Autodromo. Da tutta la Lombardia biglietto speciale “Day Pass GP Monza 2023 a 13 euro.