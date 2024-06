Allarme Dengue. Disinfestazione straordinaria

Disinfestazione straordinaria contro le zanzare in corso, a Desio, e attiva fino a domani. Un intervento urgente che il Comune ha avviato prontamente dopo aver ricevuto da Ats Brianza la segnalazione di un caso di febbre Dengue in città. La disinfestazione è in corso nelle vie Diaz, XX Settembre, fratelli Cervi, Fiume, Leopardi, Baracca, Matteotti, Cattaneo, Battista Vico, Colombo, Trento, Leopardi, Cadorna e area verde cimitero vecchio. Alcune precauzioni da adottare durante il trattamento, che avviene dalla mezzanotte alle 5 del mattino: finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta dagli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

Ale.Cri.