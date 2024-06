Allacciate le cinture. Il Boeing 737 della CPflight è pronto ad atterrare nei salotti delle vostre case

"Il nostro sogno? Volare sempre più in alto". Pur tenendo i piedi ben piantati a terra. Andrea Prodissi e Paolo Sotgiu, sono i due soci di CPflight, una realtà unica a livello nazionale appena atterrata a Nova.

Qui, in Brianza, i due imprenditori hanno inaugurato giovedì sera il nuovo showroom dell’azienda fondata ormai nel lontano 2003, sulle sponde del lago di Como. Più di 350 metri quadrati, in via San Martino, al confine con Desio, all’interno di un capannone. Dove hanno parcheggiato i loro simulatori di volo made in Italy, in scala uno a uno, di Boeing 737 NG, Boeing 737 Max e Airbus A320.

Per gli appassionati di aviazione e per i piloti in cerca di ore di pratica, una realtà che sta rivoluzionando il mondo della simulazione di volo, con un centro che offre esperienze realistiche e altamente immersive. Ogni aspetto, dalla progettazione alla realizzazione dei simulatori di volo, è curato nei minimi dettagli all’interno dell’azienda e l’impegno per la qualità e l’innovazione permette di offrire prodotti che soddisfano i più alti standard del settore. "Sono passati ormai undici anni dal primo volo, ma il brivido di decollare rimane sempre lo stesso. È un grande traguardo per noi aprire il primo showroom, dove mostrare i nostri simulatori di volo e trasmettere la passione di volare", racconta Andrea Prodissi, Ceo e general manager di CPflight. Un sogno, quello di Andrea, nato nella taverna di casa, a Carate Brianza, dove ha costruito un Boeing 737-800 NG, ordinando i componenti dalla casa madre e assemblandoli pezzo dopo pezzo, quando ancora i simulatori di volo non erano popolari in Italia. Un vero e proprio pioniere (aveva iniziato la carriera da pilota ma poi era passato al settore automotive), che è riuscito a ricreare fedelmente la cabina di pilotaggio di un aeromobile da cui decolla ogni giorno per raggiungere diverse destinazioni nel mondo e sperimentare nuove rotte. L’apertura dello showroom in Brianza è un’importante evoluzione per la storica azienda, che ora permette a futuri piloti e appassionati di sperimentare in prima persona i simulatori di volo in versione cabina completa del Boeing 737 NG e in versione postazione unica del Boeing 737 MAX. Uno spazio espositivo e di formazione, dove la passione per il volo può essere vissuta a 360 gradi in un ambiente immersivo e tecnologicamente avanzato.

Guardando al futuro, CPflight ha grandi progetti in serbo, volti a una sempre maggiore internazionalizzazione. "Puntiamo ad aprire nuovi showroom in diverse parti del mondo. Stiamo lavorando per replicare nuovi modelli di aeroplani e vogliamo far conoscere questo affascinante mondo a nuovi appassionati, pronti spingere la cloche e vivere l’emozione del volo" sottolinea Paolo Sotgiu, Ceo & proprietario dell’azienda. Al momento vengono realizzati circa 40 simulatori ogni anno, che possono costare, per i facoltosi clienti, da 25 fino a 150mila euro e oltre. Per costruirli ci vogliono circa 80 giorni e per l’azienda lavorano 9 dipendenti. Quello che era partito come un hobby, insomma, è adesso una solida e innovativa realtà imprenditoriale. Pronta a nuovi decolli, partendo dalla Brianza.