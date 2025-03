Alla stazione la sosta è più cara

Da ieri sono aumentati i gratta e sosta alla stazione di Carnate: 3 euro per tutto il giorno, 45 per il mensile. Un lunedì indigesto per i pendolari. Il provvedimento deciso dal Comune riguarda i due parcheggi di via Pace-via Banfi e via Dante, utilizzati soprattutto da chi va e viene in treno per studio o per lavoro.

Fino alla scorsa settimana lasciare l’auto costava 2 euro in via Dante e 1,20 in via Pace-via Banfi. Una decisione che l’amministrazione ha motivato "con l’impennata generalizzata dei costi dopo anni in cui le tariffe erano invariate". Tutto vero, ma chi deve mettere mano al portafoglio, non ha gradito. La novità si inserisce in una revisione generale della sosta basata su un sistema di zone indicate da bollini per evitare che i residenti abbiano la peggio nella ricerca del posto da parte di chi ogni giorno usa la ferrovia.

Bar.Cal.