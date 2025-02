Alla scoperta dell’amore: "La mia “Anna dei Miracoli” e la cura per i più deboli"

"È la storia di un amore grandissimo, forse il più grande, quello di chi si prende cura del più debole". Lo racconta così l’attrice Mascia Musy il grande classico che porterà in scena domani sera al teatro Edelweiss di Besana. Uno spettacolo ispirato alla storia di Helen Keller, diventata sordocieca attorno ai due anni e che grazie alla sua insegnante Anne Sullivan riuscì a imparare a leggere, parlare e studiare. Una vicenda toccante che narra cosa accade in una famiglia quando arriva un figlio “diverso” da quello che ci si aspettava. È la rappresentazione dal titolo “Anna dei miracoli”, che verrà proposta domani alle 21 sul palco di piazza Cuzzi con la regia di Emanuela Giordano e l’interpretazione di Mascia Musy, Fabrizio Coniglio, Anna Mallamaci e Laura Nardi. Si tratta dell’adattamento della celebre pièce scritta dal drammaturgo William Gibson, grande successo di Broadway diventato anche il film “The Miracle Worker” diretto da Arthur Penn.

"Non appena l’ho letta ho creduto fortemente in questa storia - spiega l’attrice protagonista Mascia Musy -. Ho bloccato i diritti del testo e mi sono messa a cercare chi avrebbe potuto abbracciare questo progetto con la mia stessa passione. Sono felice di realizzarlo insieme alla Lega del Filo d’Oro, che da 60 anni si prende cura delle persone sordocieche, e con una signora del teatro che apprezzo profondamente, Emanuela Giordano, per la regia e l’adattamento originale". "Ho così a cuore questo spettacolo perché è la storia di un amore grandissimo - continua -. Non ci racconta di un amore fra maschio e femmina, neppure di quello immenso fra Romeo e Giulietta, e neppure di quello assoluto come quello fra un genitore e un figlio: l’amore di questa storia è quell’amore universale e straordinario di chi si prende cura del più debole semplicemente perché è “diverso”". Biglietti su www.edelweissbesana.com. Prodotto da La Pirandelliana, lo spettacolo verrà replicato venerdì ad Arcore, martedì a Brugherio e mercoledì a Cesano.