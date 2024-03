Alla scoperta del parco-museo

Il parco Rossini Art Site apre la stagione con una “Caccia alle Uova“ tra opere d’arte per i più piccoli nel giorno di Pasquetta. Ci sarà anche una visita guidata per andare alla scoperta delle vicende che hanno portato l’imprenditore Alberto Rossini a immaginare questo luogo, i rapporti con gli artisti e la genesi delle più importanti sculture presenti nel parco-museo (nella foto). Durante la stagione saranno organizzati diversi laboratori didattici per i bambini (Sculture e Natura il 7 aprile) e workshop dedicati alla natura. Tra le novità della stagione anche il ciclo di laboratori teatrali con tecniche di drammaterapia che partirà il 21 aprile. Rossini Art Site è un parco di sculture che si estende su 10 ettari, adagiato tra i colli briantei, nel cuore del parco della Valle del Lambro. Proprio la sua posizione suggestiva e il panorama mozzafiato che si schiude sulle Alpi con vedute incredibili e mutevoli l’hanno reso il luogo ideale scelto da Alberto Rossini per ospitare la sua collezione di arte del Secondo Novecento, tra cui spiccano opere di artisti di fama internazionale come Pietro Consagra, Bruno Munari, Giò Pomodoro, Fausto Melotti, Andrea Cascella e Grazia Varisco, per citarne alcuni. Rossini Art Site riflette in molti aspetti il desiderio del suo fondatore di creare uno spazio flessibile ed accogliente, un luogo in cui un pubblico vasto ed eterogeneo è invitato a sperimentare un’esperienza non convenzionale dell’arte moderna e contemporanea, senza rinunciare all’aspetto ludico di una giornata all’aperto, immersi nella natura di un luogo incantevole e pacifico.

Art Site offre l’occasione di una passeggiata rilassante in mezzo alla natura e propone un programma di attività e corsi didattici per grandi e piccini. La Fondazione Pietro e Alberto Rossini, sotto la direzione artistica di Francesca Guerisoli, offre un programma di mostre e iniziative relative agli artisti della collezione permanente, si occupa della promozione dell’arte contemporanea, dell’architettura, del design e della formazione artistica, in particolare attraverso performance e opere temporanee che trovano ospitalità nel parco. Attorno al Rossini Art Site si snodano un’infinità di sentieri e percorsi ciclabili che collegano il parco a luoghi di interesse storico, come la Fornace Artistica Riva di Briosco, la pieve romanica di Agliate e l’oasi naturalistica dei Cariggi.

Sonia Ronconi