Alla scoperta del Museo Verri. Visita gratuita con la guida turistica

Un viaggio all’indietro nel tempo, sulle tracce del passato del territorio, attraverso gli usi e i costumi, le tradizioni culturali e materiali della Brianza. Un’occasione per scoprire antichi mestieri, vita quotidiana, vecchie abitazioni e oggetti che appartengono ormai alla memoria dei nonni o dei bisnonni.

Un’opportunità anche per capire il ruolo e il valore della guida turistica come promotrice del patrimonio storico-culturale locale, attirando magari pure la curiosità di qualche piccola, futura guida. È l’iniziativa organizzata per domani a Biassono dall’associazione culturale Art-U, nell’ambito della Giornata internazionale della guida turistica: il gruppo proporrà una visita guidata gratuita al Museo civico Carlo Verri sotto il titolo “Sulle tracce del passato al Civico Museo Verri di Biassono“, un’attività speciale rivolta alle famiglie, ad adulti e bambini.

Il tour del museo partirà alle 15.30, con un eventuale secondo turno alle 17 in caso di alto numero di adesioni, e vedrà impegnate le guide di Art-U insieme a un’esperta di didattica museale, così da coinvolgere in particolare i più piccoli. Si potrà scoprire il prezioso patrimonio del museo di via San Martino, dedicato alla storia e alle tradizioni brianzole: le sue sale ospitano infatti una grande collezione di oggetti e manufatti del passato, che raccontano i lavori di un tempo, dal contadino al falegname al bachicoltore, accanto a ricostruzioni delle case del secolo scorso che fanno immergere nella vita quotidiana in Brianza.

Per i bambini ci sarà anche un’attività da piccoli detective, con oggetti misteriosi che aspettano di essere trovati e riportati al loro posto. L’iniziativa vuol essere un modo per promuovere e avvicinare al lavoro della guida turistica. Partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria su www.artuassociazione.org.

F.L.