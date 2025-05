Interrogazione di Dozio al Pirellone

Interrogazione in Regione sul destino dell’ex ospedale di Vimercate. Dopo il crollo e la demolizione della parte più vecchia al confine con il Municipio, il consigliere azzurro Jacopo Dozio chiede all’assessore al Welfare Guido Bertolaso informazioni sul futuro dei reparti. "Abbandonati dal 2010 e dopo due aste di Asst Brianza andate deserte per vendere gli immobili inutilizzati, chiederò un riscontro sul quartiere in una zona così centrale – dice –. La risposta sarà decisiva per capire se la giunta Fontana attraverso l’Azienda proverà ancora una volta a cedere il complesso abbassando il prezzo, all’inizio di 11 milioni, poi ridotto a8". In gioco c’è la riqualificazione di tutto il comparto, "attesa da troppo tempo e la Regione proprietaria delle strutture ha un ruolo fondamentale sul futuro dell’area spesso interessata da atti vandalici, degrado e bivacchi". Il rilancio resta sulla carta "ma tutta la città aspetta il progetto da 15 anni, dobbiamo fare qualcosa per Vimercate". Bar.Cal.