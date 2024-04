Alla scoperta dei tulipani giganti. I bimbi “giocano“ al parco museo

Un’immersione nella natura della Brianza e nelle sculture monumentali di alcuni tra i maggiori artisti del secondo Novecento. Visite guidate tra le creazioni dei grandi maestri dell’Astrattismo Concreto, del Nouveau Réalisme e dell’età contemporanea, ma anche attività artistiche itineranti per i più piccoli, armati di album e matite per scoprire tulipani giganti, cannocchiali di marmo, anfore per giganti e collane per la terra. Sono le iniziative che si terranno oggi negli spazi del parco-museo Rossini Art Site di Briosco. Per tutta la giornata si potranno ammirare le opere che costellano, en plein air, la grande area verde: sculture di autori di fama mondiale come Giò Pomodoro e Fausto Melotti, Andrea Cascella, Pietro Consagra, Bruno Munari e Grazia Varisco, Massimiliano Fuksas e Hidetoshi Nagasawa, César, Franz Stahler e Jean Tinguely, con opere spesso concepite appositamente per il luogo in cui sono oggi installate. Alle 15 ci saranno visite guidate con gli esperti dell’associazione Art-U, mentre alla stessa ora per i bambini si terrà un laboratorio dal titolo “Disegniamo l’arte - Scultura e natura“, che farà avvicinare i bimbi alle opere d’arte attraverso il disegno, in modo curioso e divertente, mettendo in gioco la loro creatività e la loro immaginazione. I piccoli saranno chiamati a partecipare a una visita e a un’attività itinerante per il parco, per conoscere le sculture iconiche del Rossini Art Site e per raccontare con strumenti come le matite e il collage di elementi naturali le storie delle opere più immaginifiche, come ad esempio i tulipani giganti di Stahler. Info e prenotazioni scrivendo una mail all’indirizzo info@rossiniartsite.com.

Le visite guidate per gli adulti si ripeteranno poi domenica 14, 21 e 28, oltre a giovedì 25. Altri laboratori, aperti in questo caso sia agli adulti sia ai bambini, si terranno domenica 21 alle 11 e domenica 28 alle 15: il primo, curato dalla cooperativa Solaris sotto il titolo “Noi nell’arte, l’arte in noi“, sarà un “Laboratorio di teatro con tecniche di drammaterapia“, in cui le grandi sculture del Rossini Art Site diventeranno spunto, ispirazione e mezzo per giocare con il corpo, con le parole e le storie che la fantasia può suscitare; il secondo, intitolato “Disegnare un albero“, si articolerà in un laboratorio creativo e in una visita botanica, seguendo il Metodo Bruno Munari, con un gioco poetico alla scoperta delle essenze arboree del parco-museo. Il Rossini Art Site ha appena riaperto i battenti dopo la chiusura invernale e sarà visitabile tutte le domeniche fino al mese di ottobre.