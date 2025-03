Alla conquista di Hollywood. Da Vimercate alle nozze con Zoe. Marco Perego brilla agli Oscar

Impeccabile in smoking, capelli biondi sciolti sulle spalle. Elegantissimo con la moglie Zoe Saldana, Oscar come migliore attrice non protagonista per Emilia Pérez nella notte più attesa da Hollywood. E un pezzo di Vimercate è stato protagonista a Los Angeles. Il marito della star, Marco Perego, classe 1979, è nato e cresciuto in città. La sua famiglia aveva una gelateria in via Garibaldi all’angolo con via Grandi. Un ritrovo storico, chiuso da tempo, ma tanti qui si ricordano il giovane ex calciatore che dopo un grosso infortunio ha scelto di seguire l’arte, altra sua grande passione. Un amore che l’ha spinto a trasferirsi a New York. All’inizio come tanti giovani che sognano di cambiare vita per mantenersi ha lavorato come cameriere e come allenatore, ma il suo talento non ha tardato ad affermarsi nella scena artistica della Grande Mela e ha ottenuto riconoscimenti per le sue opere innovative. Nel 2013 l’incontro con la moglie, che ha dedicato il premio proprio a Marco e alla famiglia.

"Grazie a mio marito dai bellissimi capelli e ai nostri figli; grazie a mia nonna che arrivò qui negli Stati Uniti nel ‘61 piena di sogni, io sono l’orgogliosa figlia di genitori immigrati, sono la prima americana di origine dominicana che riceve l’Oscar. Mia nonna sarebbe felicissima". Ad attenderla, in platea, anche i suoceri, e lui, altrettanto talentuoso. Le sue opere sono state esposte in gallerie e musei internazionali. Ha collaborato con istituzioni prestigiose come il Rennie Museum di Vancouver e il Museo Jumex di Città del Messico. Recentemente, ha partecipato alla 60ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, esponendo nel Padiglione della Santa Sede insieme ad artisti del calibro di Maurizio Cattelan e Claire Fontaine. Le sue creazioni sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra cui il Hammer Museum di Los Angeles e la Pinault Collection di Parigi. Amico di Lapo Elkann e dei Moratti, Marco Perego ha incontrato Zoe durante uno dei suoi tanti viaggi Oltreoceano. Lei era già famosa per il ruolo interpretato ne “I pirati dei Caraibi“ con Johnny Depp e ancora prima per “Avatar“. Lui, aveva una carriera artistica di successo a livello internazionale.