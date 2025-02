Albiate, spray al peperoncino a scuola: 9 ragazzi soccorsi

Albiate, 10 febbraio 2025 – L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 8.30 nel plesso di viale Rimembranze. Uno studente della scuola secondaria ho spruzzato spray al peperoncino in aria che ha costretto 9 compagni a ricorrere alle cure mediche.

Il ragazzino non ha dato motivazioni del gesto irresponsabile. Occhi brucianti e lacrimanti e tosse da inalazione dello spray da parte di nove studenti del plesso. La dirigenza scolastica ha tempestivamente chiamato il 118.

Sono accorsi a sirene spiegate: l'ambulanza della Croce Bianca di Besana, l'automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco, un’ambulanza e i Carabinieri. I soccorsi sono arrivati in codice rosso nella a scuola albiatese.

Per fortuna, dopo l’arrivo e le prime cure prestate ai giovani alunni, il personale sanitario del 118 presente non ha ritenuto necessario il loro trasporto all'ospedale.

Per buona sorte tutti gli altri studenti stanno bene e sono riprese le lezioni regolarmente. La dirigenza scolastica prenderà i provvedimenti del caso per l'alunno bullo che l'ha combinata grossa, per fortuna i compagni non erano troppo vicini, altrimenti i danni sarebbero stati peggiori.