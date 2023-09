Al via la Sagra della patata a Lazzate: 4 serate e 2 giornate di iniziative

Stasera si apre la 18esima edizione della “Sagra della patata”. Quattro serate e due giornate di iniziative e intrattenimenti, per celebrare il prezioso tubero coltivato per la prima volta da queste parti grazie al concittadino Alessandro Volta, come ricorda la targa sulla casa lazzatese del genio della pila. In piazza Giovanni XXIII la maxi tensostruttura di oltre 1.000 mq dove saranno proposti i piatti della tradizione a base di patate. C’è anche la possibilità di prenotare via internet per garantirsi il posto: basterà collegarsi al sito web www.borgoinfesta.eu.

Il programma dei concerti live si apre stasera con “I colori dei pensieri” e un tributo ai Pooh; domani sera sarà la volta de i “Malamente” con il tributo alla musica dance; sabato i “Metaverso Live“, musica anni ’70-’80-‘90 e domenica spettacolo dal titolo “Non è il Karaoke”. Domenica, dalle 12, il pomeriggio musicale con le melodie lombarde di Michele Rodella. Sabato e domenica per tutta la giornata torneranno anche i mercatini con i sapori d’autunno e le casette in legno. Da non perdere, la Mostra in Casa Volta dal titolo “Patate, tutto nacque da un imbroglio”, a cura di Cristina Volontè, mentre domenica pomeriggio ci sarà anche il gruppo folcloristico città di Erba “I bej”. Non mancheranno anche i laboratori per bambini, sabato pomeriggio dalle 15. Gabriele Bassani