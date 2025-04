Al via il restyling del Centro per l’impiego

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Centro per l’impiego di Cesano Maderno in via Di Vittorio, curati da Afol Monza e Brianza. È l’ultimo dei cinque interventi infrastrutturali previsti dal Piano di Potenziamento strategico dei Centri per l’Impiego di Regione Lombardia, dopo quelli realizzati a Monza, Meda e quelli in corso ai Cpi di Seregno e Vimercate. Il progetto di ristrutturazione del Cpi di Cesano Maderno mira a creare spazi più funzionali e accoglienti, migliorando l’accessibilità e l’efficienza dei servizi offerti. L’ampliamento delle strutture consentirà di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, garantendo un supporto adeguato nella ricerca di opportunità lavorative e nella formazione professionale. Per Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, "la ristrutturazione del Centro per l’impiego di Cesano Maderno è un intervento di grande rilevanza per il nostro territorio che non solo migliorerà la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma rappresenta anche un esempio concreto di come la collaborazione tra le istituzioni possa portare a risultati significativi. Siamo orgogliosi di realizzare questo progetto e di contribuire alla crescita e al benessere della nostra comunità". Aggiunge il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca: "Questo progetto è strategico per la nostra città, poiché permetterà di offrire servizi più efficienti e accessibili ai nostri cittadini. Una volta completato l’intervento, il nuovo centro sarà ancora di più punto di riferimento per coloro che cercano supporto per rientrare nel mercato del lavoro e sviluppare le competenze necessarie per crescere professionalmente." Ga.Bass.