Al via il corso per social manager

Prende il via il 7 maggio il corso di Social media manager in partenza a Monza, promosso da Progetto Europa. Il corso sarà strutturato in 78 ore in aula nella sede Progetto Europa di via Pacinotti 5/a e 72 ore online, in modalità videoconferenza su Zoom per un totale di 150 ore con test finale l’11 giugno. Con almeno il 70% di presenze e previo superamento del test verrà rilasciato un Attestato di competenza da Regione Lombardia valido in tutta Europa.

Requisiti necessari per la partecipazione gratuita attraverso il programma Gol: essere disoccupati o privi di impiego, avere un’età compresa tra i 18 e i 64 anni, essere residenti o domiciliati in Lombardia. Il programma prevede lezioni su che cos’è il web marketing, che cosa sono i social network, le principali piattaforme social, creare contenuti per i social, tecniche di comunicazione efficace e comunicazione persuasiva, tecniche di storytelling. E ancora come costruire e gestire la propria community di utenti, come promuovere un contenuto online.

Inoltre strategie da adottare sui social: analisi del mercato, definizione del target audience, definizione degli obiettivi, analisi di dati e report, budget e costi; piano editoriale/calendario editoriale: come scegliere i contenuti e quando pubblicarli, brand identity e social reputation, tecniche di analisi della concorrenza. Infine scegliere le immagini, strumenti per il tracciamento e l’analisi dei risultati.

Info: www.progetto-europa.com/pages/corso-social-media-manager-gol.

Veronica Todaro