Al The Bank arrivano la cover band di Vasco e la rassegna di Andy

Dalle sonorità ambient al rock italiano, passando per il pop ed il jazz. Sono i concerti che si terranno in Brianza da qui al weekend. Al The Bank di Monza oggi alle 21 appuntamento con la rassegna “Monzatyka - Music for the masses“ curata da Luca Urbani e da Andy dei Bluvertigo: il viaggio nella musica alternativa proporrà l’esibizione della band art-rock Bad Gurus e il power ambient dei d-SafE. Domani alla stessa ora sul palco di viale Lombardia “Tributo a Vasco Rossi“ con i Blascover (foto). Sabato, alle 21, il pop-rock anni ‘80 e ‘90 dei V.Art-Vizio Acoustic Rock Trio. A Sovico, invece, sabato alle 21 al teatro OppArt la miscela di jazz, pop e sonorità latine del The Square Quartet.

F.L.