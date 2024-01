Al Teatro comunale recital su Manzoni a cura di Maria Sardella

In occasione del 150° anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni, questa sera alle 21 il Teatro comunale ospita il recital dal titolo “Quel ramo del Lago di Como“, a cura della poetessa e scrittrice desiana Maria Altomare Sardella, con la regia di Patrizia Del Fabbro. Si ripercorrerà insieme la biografia manzoniana, attraverso la lettura di brani scelti, tratti da tutta l’opera dell’autore. Sul palcoscenico si esibirà il gruppo teatrale amatoriale di Meda “Teatro Vivo- Gli Antistress“ (in foto), con momenti di canto a cura del gruppo di ricerca e canto popolare “Il Cortile“ di Nova Milanese e una scenografia mobile a cura di alcuni pittori degli Amici dell’Arte di Meda, in collaborazione con Gli amici dell’Arte di Nova. Ingresso libero. V.T.