Al Tambourine arriva il professore del rap. Murubutu canterà e insegnerà un po’ di storia

Le relazioni tra musica e letteratura, e quelle tra narrativa, poesia e rap. La lezione di un grande artista italiano, che ha saputo fondere assieme l’hip hop e la canzone d’autore, ma che è anche un insegnante di liceo. È quella che si terrà venerdì alle 21.30 al Tambourine di Seregno sotto il titolo “Letteraturap - Un talk tra musica, rap e letteratura“. Protagonista della serata sarà il rapper Murubutu, al secolo Alessio Mariani: sul palco di via Carlo Tenca proporrà una riflessione che proverà ad approfondire i legami tra la letteratura e il genere musicale più diffuso tra i ragazzi negli ultimi decenni, ossia il rap. Del rap italiano Murubutu ripercorrerà la genesi e l’evoluzione, sottolineandone le particolarità espressive dagli anni ‘90 in quafino alla trap. Si parlerà anche della relazione possibile di questi generi con la poesia e la narrativa, sia classica che contemporanea, e delle sperimentazioni nella didattica scolastica. Murubutu si baserà sulla sua esperienza del mondo giovanile, sia come insegnante di storia e filosofia in un liceo di Reggio Emilia sia come artista forte di 7 album e di vari singoli in cui entrano temi alti della canzone d’autore, rime ispirate alla figura di Giovanni Verga e alla Divina Commedia. Ingresso con tessera Arci. Per partecipar iscrioversi sul sito del Tambourine (www.tambourine.it).

F.L.