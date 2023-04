Al ristorante ora arriva anche il gelato

C’è persino il gelato all’asparago rosa fra le novità della degustazione diffusa che apre la Sagra 2023. Domenica dalle 10 alle 23 sette locali del borgo alle porte di Monza non serviranno altro che specialità a base del re delle tavole di casa declinato anche in modo davvero creativo.

"Una giornata per camminare tra i campi, incontrare i produttori, ascoltare la storia dell’asparago da chi lo cura o lo cucina ogni giorno", sottolinea la Pro loco che organizza l’intera manifestazione. Fra i vari appuntamenti di un programma ricco di eventi, non mancano mostre e musica, il 25 aprile torna “Asparagicoltore per un giorno“, una prova in presa diretta all’Agricola Rino, uno dei produttori della prelibatezza, il tour fra le spargiaie e le nozioni di mazzettatura finiranno con la foto sul trattore (ingresso gratuito dalle 14 alle 18). Mentre domenica 23 aprile si potranno gustare altre eccellenze del territorio al Mercato agricolo a chilometro zero nella cornice unica di palazzo Archinti dalle 10; mercoledì 19, invece, alle 20.30 sarà la volta di Cortile diVino, serata di anteprima e assaggi dei vini e della birra della festa. Dalle 20.30 (prenotazione obbligatoria 3489213154, contributo di 15 euro a testa). Il ristorante della Sagra apre il 22 aprile e andrà avanti fino al 21 maggio e sarà disponibile giovedì e venerdì (turno singolo dalle 19.30); sabato, doppio turno 19.15 e 21.15; domenica, turno singolo dalle ore 12.30 (prenotazione obbligatoria al numero 351810 8809 operativo dalle 17 alle 20), o sul sito prolocomezzago.it dove si può aderire anche a visite sui campi e passare in rassegna il programma nel dettaglio. Bar.Cal.