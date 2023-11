Al Parco come a Parigi con la grande magia di “Trame di Luce“

L’evento clou di questo periodo natalizio monzese sarà un’esperienza di fortissima suggestione, unica nel suo genere. Si tratta della mostra immersiva multisensoriale “Trame di luce“: un percorso di luci sofisticate e dal forte impatto visivo, che reimmagineranno gli spazi dei Giardini della Villa Reale, intessendo nell’oscurità nuovi percorsi luminosi.

Aprirà ai visitatori già questo sabato, per rimanere fruibile fino al 7 gennaio. In tutto 45 giorni in cui sarà possibile ammirare le opere d’arte luminose di artisti nazionali e internazionali immerse nella natura. "Trame di luce ha una storia internazionale – ha spiegato durante la conferenza prenatalizia in Comune Raffaella Colombo, art director di Beitevents per Trame di Luce – A organizzare l’esclusiva rassegna è il colosso internazionale dell’intrattenimento IMG, che è solito gestire eventi grandiosi. Questa mostra è stata proposta per la prima volta al Parco di Windsor, in Inghilterra, per poi passare al Parco di Saint-Cloud a Parigi e ora in Italia, dove ci saranno due tappe: questa di Monza e l’Orto botanico di Roma – ha proseguito la direttrice artistica – Le opere esposte sono di artisti di grandissimo valore internazionale, dal Giappone, Australia, Inghilterra, Paesi del Nord Europa, e, naturalmente, Italia. Ciò non può che farle assumere un valore speciale".

Poi il doppio auspicio: "È una manifestazione dove la parte più bella sarà vedere adulti e bambini che passeggiano con la bocca aperta per lo stupore che provano. Ci sono voluti tanti mesi per mettere a terra il tutto. Questo format segna un nuovo percorso di viaggio nei territori che lo ospitano, portando decine di migliaia di visitatori ad ogni evento. Ora la volontà è farla diventare una tradizione a Monza". Sarà un viaggio nel tempo di oltre un chilometro, impreziosito da un’illuminazione prospettica che crea profondità alle vedute, che parte dal cancello pedonale di viale Brianza, passa lungo il Serrone e altri punti naturalistici di forte suggestione come il faggio pendulo, la Torre degli Orsi, la Torretta Viscontea, per poi arrivare al laghetto. Dal laghetto si torna indietro, si riscende, e si esce sempre dallo stesso versante da cui si è entrati.

Il tempo destinato al percorso è quello dell’oscurità: dalle 17.30 alle 21.30. Proprio domani, alle 18, ci sarà l’anteprima pubblica dell’itinerario, in cui ai visitatori si mostreranno percorsi e installazioni, ma soprattutto, la magia delle luci che cominceranno ad accendere l’attesa del Natale.

Alessandro Salemi