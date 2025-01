Al centro civico uno spogliatoio eco-sostenibile

Lo spogliatoio del Centro civico di Cascina Corrada diventa più efficiente: 90mila euro in arrivo per la sostituzione di serramenti e nuovi fan coil. La Giunta ha messo i fondi del Pnrr a disposizione del cantiere che aprirà nei prossimi mesi. L’intervento comprende un generatore di calore, l’installazione di nuovi infissi in Pvc, un sistema di estrazione dell’aria per garantire una ventilazione efficace. Gli impianti sono progettati per ridurre gli sprechi energetici. Per il fabbisogno di acqua calda sanitaria sarà installato un bollitore da 1.000 litri collegato a 4 collettori solari sul tetto, mentre i terminali idrosanitari saranno rinnovati con nuovi water, lavabi, rubinetti e soffioni per docce. "La sostenibilità energetica degli immobili comunali resta una priorità per l’amministrazione - dice Pietro Isotti, assessore al Patrimonio - . Abbiamo deciso di investire i fondi del Pnrr per migliorare una struttura utilizzata dai ragazzi per la pratica sportiva". Bar.Cal.