Al Bloom il sax di James Brown

La potenza del rock, la furia del punk e l’energia del rhythm&blues. Un musicista leggendario, che ha suonato per anni accanto a “Mr. Dynamite“ James Brown, un pugno di band tutte da scoprire, il grande cinema e il teatro. Sono i concerti e gli eventi che il Bloom di Mezzago metterà in campo questa settimana.

Gli spazi del centro multiculturale di via Curiel si apriranno giovedì con un appuntamento della rassegna “Straordinarie storie di personaggi ordinari“: alle 19.30 incontro con la critica cinematografica Simona Soranna sui film dei fratelli Coen e alle 20.30 proiezione di una pellicola cult come “Il grande Lebowsky“, da godersi tra le mitiche poltroncine rosse di BloomCinema. A precedere il tutto, alle 19, la cena a tema genovese “La città vecchia“, tra farinata e trofie al pesto.

Le luci del palco mezzaghese si accenderanno invece venerdì alle 21.30 con un triplo concerto a base di rock e punk hardcore: a esibirsi dal vivo saranno i Muflo con il loro alternative-rock a tinte noise, gli Svolta con un energico punk-rock e gli Electric Kaos con un punk hardcore d’impatto. Ingresso libero. Altrettanta energia ma sonorità diverse avrà il concerto di sabato sera, quando alle 21.30 tornerà la rassegna Bloom in Blues con un artista d’eccezione: Sir Waldo Weathers, cantante, musicista, per oltre 15 anni membro della James Brown Band in qualità di sassofonista, e poi accanto a mostri sacri come B.B. King, Michael Jackson, Phil Collins e Little Richard, tanto da essere soprannominato “The Pop of funk“. Ad accompagnarlo l’Henry Carpaneto Organ Trio, super gruppo guidato da uno dei pianisti blues più apprezzati a livello internazionale. Sarà un viaggio nella black music in tutte le sue varianti, dal blues al soul, dal funky al rhythm&blues. Biglietto d’ingresso 20 euro. Domenica, infine, alle 18.30 lo scoppiettante Popcorn, uno spettacolo di improvvisazione teatrale con gli attori dell’associazione Improvincia, che senza testo né copione daranno vita a divertenti e fantastiche storie da lunapark, per ridere assieme al pubblico. Lo spettacolo concluderà la rassegna di teatro “45° Parallelo“. La settimana del Bloom avrà poi un’ulteriore propaggine lunedì 25 con il laboratorio “Il corpo racconta“, per imparare a conoscere l’arte performativa rivolta ai bambini sotto la guida di Andrea Buzzetti.

Fabio Luongo