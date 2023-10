Aikido: Lissone, atleti da tutto il mondo per una lezione del maestro Kimura

Si ritroveranno dopo 25 anni tutti assieme, provenienti da una decina di Paesi d’Europa e dal Giappone, per una giornata di pratica sotto la guida di uno dei massimi esponenti della disciplina a livello mondiale, il maestro nipponico Jiro Kimura. Atleti e maestri di aikido da mezzo continente a raduno in Brianza. Ne arriveranno più di una settantina oggi a Lissone per l’evento “International Aikido Seminar“ alla palestra Piermarini di via Bernini. L’iniziativa, organizzata dall’associazione sportiva Aikido Shinsei Lissone, sarà uno stage internazionale con partecipanti provenienti, oltre che dall’Italia, dalla Polonia, dalla Germania, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera, dal Portogallo e da Malta, e perfino dal Giappone. L’appuntamento, aperto a chiunque pratichi l’aikido, sarà un’occasione importante di confronto e di formazione, soprattutto per la presenza di Jiro Kimura, maestro di Osaka, uno dei riferimenti principali della disciplina in tutto il mondo.

Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 il palazzetto del quartiere “Da là dal punt“ farà da casa per gli appassionati di questa arte marziale tradizionale giapponese che punta al benessere psico-fisico attraverso lo studio e la pratica di tecniche di autodifesa. "Nell’aikido ci sono vari stili e scuole – racconta Matteo Gabrieli, membro dell’Aikido Shinsei Lissone –. Venticinque anni fa è morto il maestro fondatore di una di queste scuole e i suoi allievi sono sparsi in giro per l’Europa: ora a Lissone si ritroveranno tutti assieme, per la prima volta". "Sarà un allenamento congiunto tenuto sotto la guida del maestro Jiro Kimura, che mostrerà alcune tecniche e stili di aikido – spiega –: si tratta della seconda persona più importante al mondo nella pratica dell’aikido. Sarà soprattutto grazie a Federico Vottre, il maestro dell’Aikido Shinsei Lissone, che si riuscirà a tenere questo evento, che radunerà maestri da tutta Europa".

Fabio Luongo