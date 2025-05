Monza, aggredisce medici e infermieri del San Gerardo perché non la visitano. Arriva la polizia, ventenne arrestata Madre e figlia egiziane danno in escandescenze e se la prendono con una dottoressa schiacciandole il braccio contro la porta. La 22enne denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, le sarà revocato il permesso di soggiorno