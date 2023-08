Aggredito a Nova Milanese: 24enne ruba cellulare e collana a 55enne

Lo ha aggredito brutalmente in mezzo alla strada, senza dargli tempo di reazione, riuscendo a portargli via il cellulare, la collana e un bracciale. Non il portafoglio, invece. Ma una pronta reazione è stata quella dei carabinieri che, poco dopo, sono riusciti a trovarlo e arrestarlo.

Protagonista un 24enne originario della Romania ma da tempo residente a Desio, dove è ben conosciuto dalle forze dell’ordine. L’altra mattina si trova a Nova Milanese, quando in una vietta del centro adocchia un uomo di 55 anni a passeggio, lo coglie di sorpresa e lo aggredisce, malmenandolo.

Alcuni passanti accorrono e vengono chiamati i soccorsi. Sul posto si fiondano una ambulanza e i carabinieri della compagnia di Desio. I sanitari aiutano la vittima e, dopo le prime cure, la trasportano in codice giallo all’ospedale di Desio. I medici gli riscontrano diverse contusioni e ferite, guaribili in trenta giorni. I militari si mettono subito sulle tracce dell’aggressore e pochi minuti dopo riescono a individuarlo, con addosso ancora il bottino.

L’uomo viene bloccato e processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato, è stato scarcerato ed è stato sottoposto all’obbligo di firma. Una vicenda di pura violenza, in pieno giorno, che il malcapitato difficilmente dimenticherà.

