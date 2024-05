Aggiungi un posto a tavola. Da Dorelli a Simeoli. Il premio parla brianzolo

È Marco Simeoli ad aggiudicarsi il riconoscimento nazionale Garinei & Giovannini, iniziativa giunta all’ottava edizione e promossa dall’associazione Sgb 1982 di Seregno, con il supporto degli eredi dei due autori, registi, imprenditori, riconosciuti a pieno titolo come i fondatori e i mostri sacri del teatro musicale italiano e, più in generale, del mondo dello spettacolo.

La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio al teatro San Rocco. E il premio a Simeoli arriva in un anno importante, visto che il 2024 corrisponde al cinquantesimo anniversario di “Aggiungi un posto a tavola“, di cui è ora attore (nel ruolo del sindaco Crispino) ma anche regista, con rappresentazioni già di successo avvenute sia nella città di Milano sia a Torino. Un premio che vuole riconoscere il suo talento nel portare nuova vita e freschezza a uno dei capolavori della commedia musicale italiana. "Attraverso la sua regia e la sua interpretazione – si legge nella pergamena – Simeoli ha saputo rendere omaggio al lavoro di Garinei & Giovannini mantenendone l’essenza originale, mentre allo stesso tempo apporta innovazione e creatività, catturando il pubblico con il suo carisma e la sua maestria artistica". Simeoli, ricordando a tutti che è partito anche lui dal teatro amatoriale, si è poi formato al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, che più volte l’ha voluto con sé in televisione riconoscendone il talento. L’ottava edizione di questo premio, tuttavia, si è distinta anche per una forte impronta brianzola. A partire dalla presenza fissa sul palco, ovvero la Santa Cecilia Big Band di Meda, diretta dal maestro Mauro Ciccarese. Ed è stato facile, in occasione delle premiazioni, ricordare un’altra figura medese: ovvero Johnny Dorelli, diventato grande protagonista proprio di “Aggiungi un posto a tavola“ e capace di vivere una importante carriera sia come attore sia come cantante. Brianzolo anche il premio, visto che è stato studiato e progettato in legno pregiato dall’azienda artigiana ed ebanista Oris Andretto di Meda, mentre il contenitore è stato elaborato interamente da Aslam di Lentate sul Seveso, realtà che gestisce la Artwood Academy, da tutti qui conosciuta come il polo formativo del legno arredo.

Brianzolo, infine, anche il sostegno economico, visto che ha deciso di partecipare con convinzione anche la Bcc di Carate Brianza. Durante la cerimonia sono state premiate anche le migliori compagnie amatoriali selezionate nell’intero territorio nazionale: un primo posto a pari merito per “Gli Amici di Jachy“ di Genova e per “Gli Amici dell’Arte“ di Lucera (Foggia). Il riconoscimento nazionale biennale Garinei & Giovannini premia sia un professionista che ha onorato il nome e l’opera dei due autori sia un giovane, un ente o una associazione amatoriali che si siano distinti nel mondo del teatro e della cultura. Tra i momenti più emozionanti dell’intera cerimonia quello di una testimonianza: Stefanella Giovannini, attraverso un video, ha voluto ringraziare gli amici di Seregno che a tutt’oggi continuano a mantenere viva la memoria di Pietro Garinei e Sandro Giovannini e che tramandano di generazione in generazione l’importanza di quel teatro musicale che oggi è praticamente scomparso e che, tuttavia, è stato lo specchio dell’Italia raccontando con gusto, ironia e anche in musica, ciò che eravamo.