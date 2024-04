Affitta in nero a dieci stranieri. Maxi sanzione

Due appartamenti affittati in nero a stranieri senza alcuna registrazione di ospitalità: multa da 10.000 euro ad un proprietario di casa a Limbiate. Il giro illecito di affitti è stato scoperto dalla polizia locale a seguito di una serie di accertamenti, dopo quelli analoghi compiuti nei mesi scorsi che avevano portato a precedenti sanzioni nei confronti di proprietari di case. In questa occasione i controlli si sono concentrati nei quartieri di Pinzano e Villaggio Giovi. Lo stesso proprietario dei due appartamenti non solo affittava a 10 extracomunitari l’appartamento senza dichiarare l’affitto, ma non denunciava neppure la loro ospitalità, come invece prevede la legge, con l’obbligo di farlo entro entro 48 ore dall’occupazione dell’immobile. Il proprietario degli immobili aveva, invece, deciso di non comunicare l’ospitalità delle 10 persone (quelle scoperte durante i controlli) tutte senza registrazione. Anche le condizioni in cui sono stati trovati gli appartamenti sono da considerarsi al limite del decoro.

Al termine degli accertamenti, la polizia locale ha emesso nei confronti del proprietario di casa 10 verbali, uno per ciascun ospite non registrato, per un totale di 10.000 euro a cui si aggiungeranno le conseguenze sul piano fiscale e su quello tributario per le mancate denunce di riscossione affitto e di occupazione dell’immobile. Gli stranieri trovati dai vigili all’interno dell’appartamento erano tutti in regola con i permessi di soggiorno, ma impossibilitati, secondo quanto riferito, a trovare affitti regolari in città. Proprio per questo motivo molti scelgono la strada dell’affitto abusivo, in nero, senza alcuna garanzia, pur di trovare un alloggio.

Ga.Bass.