Affitta casa in nero a undici marocchini

In un solo appartamento al Villaggio dei Giovi aveva messo a vivere 11 persone, che gli fruttavano 3.300 euro al mese in nero. La polizia locale ha scoperto l’alloggio occupato e ha denunciato il proprietario italiano, al quale è stata elevata anche una sanzione da 4mila euro. Gli agenti sono intervenuti di primo mattino, in seguito ad alcune segnalazioni: nell’appartamento hanno trovato 6 inquilini ma c’erano i segni evidenti della presenza di altri 5 che però erano già usciti di casa per recarsi al lavoro. I letti occupavano tutti i locali dell’appartamento, compresa la cucina. Gli affittuari erano tutti di origine marocchina. Oltretutto l’alloggio era stato ricavato da due appartamenti collegati con un abuso edilizio. Le sue condizioni erano pessime, con muffa alle pareti. I presenti sono risultati tutti immigrati regolari, tranne uno di 25 anni. Il proprietario è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Ga.Bass.