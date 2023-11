Aeb, ora tremano 27 Comuni. La Finanza chiede i documenti a chi ha approvato la fusione

La guardia di finanza chiede ai Comuni di fornire tutti gli atti relativi alla "integrazione industriale tra Aeb e A2A e relativi gruppi aziendali". Si tratta del titolo della delibera approvata dal Comune di Seregno e, a cascata, portata nelle sedute consiliari dei Comuni soci di Aeb. Nella vicenda dell’aggregazione industriale tra Aeb e A2A si tratta di un elemento di novità. L’attenzione finora si era concentrata esclusivamente sull’amministrazione comunale di Seregno. Il gruppo Aeb fino al 2019 era saldamente nelle mani del Comune di Seregno che deteneva il 71% delle quote. Poi l’operazione di rastrellamento di tutte le azioni delle partecipate: ai Comuni, che avevano accettato di cedere le loro azioni di Gelsia, Gelsia Ambiente e RetiPiù, erano state riconosciute ulteriori azioni di Aeb diventata una vera e propria holding. Seregno, ovviamente, continuava a esercitare il controllo, avendo conservato il 54% delle azioni. Tanto bastava per decidere le sorti del gruppo, e arrivare a quella delibera di Consiglio comunale del 17 aprile 2020 che dava mandato al sindaco Alberto Rossi di dare il via libera all’aggregazione con A2A. Quella stessa delibera era stata approvata nel giro di pochissimi mesi, con pochissime eccezioni, da tutti i Comuni soci.

La delibera era stata contestata dall’ex consigliere comunale seregnese Tiziano Mariani e da un paio di aziende. Tar Lombardia e Consiglio di Stato avevano accolto i ricorsi. La richiesta di copia degli atti presentata dalla guardia di finanza, però, spaventa i sindaci. Sono 27 quelli che in questi giorni hanno ricevuto la richiesta. Alcuni hanno già avuto modo di confrontarsi per valutare se chiedere la consulenza di un legale. Agli amministratori seregnesi la Procura attribuisce responsabilità relativamente alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, avendo escluso la gara a evidenza pubblica. I Comuni soci di Aeb hanno approvato la stessa delibera: sono responsabili a loro volta pur detenendo quote di minoranza? Ma la parte economica fa più paura. Secondo la Procura, sarebbe stato causato un danno ad Aeb di almeno 60 milioni di euro. La Corte dei Conti potrebbe chiamare gli amministratori (e i funzionari) di tutti i Comuni a partecipare al risarcimento.