Adotta una vite. Vino e frutti per l’Agriparco

Natale a sostegno dell’Agriparco Solidale “Accolti e Raccolti“ di Fondazione Tavecchio. Per sostenere le sue attività la Fondazione propone di acquistare una pianta di vite dell’agriparco o un albero da frutta a propria scelta. Con l’adozione di una pianta di vite dell’Agriparco Accolti e Raccolti si potrà ricevere una bottiglia di Barbera, il certificato di adozione e la targhetta personalizzata che sarà posta sulla pianta di vite adottata.

L’adozione ha la durata di un anno e l’adottante riceverà un aggiornamento e foto sull’Agriparco e sulla propria pianta. Si può partire da 40 euro. Tutti i dettagli si trovano sul sito di Fondazione Tavecchio https://www.alessio.org/natale-solidale-2024/ (Per ordini aziendali contattare direttamente il numero 0399634280 oppure scrivere a info@alessio.org). "Ogni anno, quasi 5.000 persone con disabilità o reduci da gravi incidenti sono accolte nel nostro Agriparco Solidale Accolti e Raccolti – spiega Alessio Tavecchio, presidente e fondatore dell’omonimo ente – un polmone verde di 12mila metri quadrati vicino al centro di Monza che ospita il primo vigneto produttivo di Monza e Brianza dopo 150 anni che mancava sul territorio. Le nostre coltivazioni di piante da vite e da frutto hanno bisogno di essere adottate per continuare a offrire opportunità a molti giovani delle scuole, persone disabili e centri diurni, permettendo loro di proseguire le numerose attività didattiche e professionali. Solo grazie alla sensibilità e al sostegno di tutti voi possiamo continuare a far crescere questo luogo di opportunità per tante persone".

Volendo si può adottare anche un albero da frutto sempre dell’Agriparco Accolti e Raccolti.

In questo caso, i donatori riceveranno in omaggio due vasetti di confettura naturale e senza zuccheri aggiunti e anche per loro ci sarà un certificato di adozione e la targhetta personalizzata che sarà posta sull’albero adottato.

Anche per l’albero da frutta l’adozione ha durata di un anno e l’adottante riceverà un aggiornamento e foto sull’Agriparco e sulla propria pianta. La donazione per adottare un albero da frutto parte da 50 euro.

