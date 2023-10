Adotta Joseph, un pastore tedesco in cerca di affetto a Monza

Joseph è stato accalappiato. Uno dei tanti cani che sono stati trovati vaganti in giro per le strade di Monza e della Brianza. Giunto nel canile dell’Enpa, dopo le visite di controllo, i volontari lo hanno seguito in un importante lavoro di educazione per poter quindi essere tra i cani candidati ad avere una famiglia. Joseph ha 6 anni, è arrivato nel canile alla fine di luglio. È un pastore tedesco socievole, ama essere coccolato dalle persone che conosce. "Dal suo arrivo ha fatto notevoli miglioramenti soprattutto colmando qualche sua lacuna esperienziale.

Ha imparato a indossare la pettorina; a guinzaglio è bravo, non tira a meno che non ci sia qualche stimolo attrattivo e in quel caso ci vuole un minimo di forza fisica per gestirlo", fanno sapere dall’Enpa. Chi è interessato ad adottarlo può inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23.

B.Api.