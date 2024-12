Addio Feltrinelli. E le “piccole“ fanno fatica

A cadere all’occhio tra i dati registrati dall’analisi del Sole 24 Ore c’è la posizione di Monza e Brianza in numero di librerie presenti sul territorio: solo 98esima a livello nazionale, su 107 province. Nel settore Monza è sicuramente la città che ha di gran lunga l’offerta maggiore in Brianza, ma ciò non significa che non faccia fatica a tenere.

Fu un colpo al cuore a febbraio 2022 la chiusura della storica Feltrinelli di via Italia - polo librario e di rivendita musicale di riferimento per tutto il territorio brianzolo - a causa di un affitto troppo alto.

Nel frattempo ad emergere per attività culturali in città sono state altre realtà, anche molto sofisticate. Tra queste la libreria Virginia e Co. di via Prina, che tra vendita di libri di medi e piccoli editori, gruppi di lettura e incontri con autori e case editrici, è oggi un polo culturale monzese. "Dopo 9 anni posso dire che stiamo resistendo – dichiara la titolare Raffaella Musicò –, per noi sono fondamentali gli eventi e gli incontri, senza di quelli faremmo fatica. Ne organizziamo tra i 4 e i 5 al mese come gruppi di lettura, e un altro paio destinati ad altro". "Quest’anno per la prima volta abbiamo partecipato a un evento patrocinato dal Comune – prosegue –, e cioè “Essenze di scienza“. Una bellissima esperienza che ha riempito il teatro Binario 7 e che vorremo replicare, magari partecipando a qualche festival l’anno prossimo". Da qui la considerazione su quanto sia importante l’aiuto del Comune per attività come queste: "Sicuramente forme di supporto da parte comunale possono fare la differenza – continua la libraia –. Affrontare le spese tra negozio ed eventi non è semplice. Anche solo avere a disposizione una sala gratuita per una presentazione significa molto". Alla concorrenza delle piattaforme web, Virginia e Co. sta resistendo offrendo romanzi, poesie e saggi, anche di autori di Paesi diversi dall’Europa occidentale, con la promozione di autori locali e con incontri aperti alla cittadinanza. "Quando li facciamo, riempiamo le sale. La popolazione ha voglia di cultura e ha voglia di condividerla".

A.S.