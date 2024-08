Addio alle trasferte del dolore. Le cremazioni si faranno a Desio

Regione Lombardia ha dato il suo consenso per la realizzazione dell’impianto crematorio, il primo della provincia di Monza e Brianza: sarà realizzato nel cimitero nuovo di piazza Divina Misericordia, il moderno camposanto nato nel 1997.

La zona ha una superficie complessiva di circa 3.300 metri quadrati, l’accesso al nuovo impianto è previsto da un ingresso carrabile esistente sul lato sud del cimitero e collegato con via Ambrosoli, attualmente chiuso e in disuso, che potrà essere riqualificato ed utilizzato in via prioritaria per la gestione degli ingressi. Inoltre nell’area verde esterna potrebbe essere ricavata un’area a parcheggio, di cui una parte verrà riservata ad uso esclusivo dei carri funebri. "Appena pubblicato il bando, abbiamo modificato il piano regolatore cimiteriale, prevedendo la costruzione del forno nel cimitero nuovo – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi cimiteriali, Andrea Villa –. L’impianto costerà 2 milioni di euro e non sarà solo un servizio per i desiani, ma sarà destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i 55 comuni della Brianza. Un risultato importante, soprattutto in un periodo in cui c’è una maggiore richiesta di cremazioni". L’impianto servirà un bacino di utenza di cento chilometri e darà risposta a un bisogno molto sentito. Potrà contare su due linee con la possibilità di effettuare fino a 2400 cremazioni ogni anno. "L’amministrazione ha colto l’opportunità di aderire all’avviso pubblico rivolto ai Comuni lombardi, presentando un progetto che ha ottenuto il parere preventivo favorevole sia di Arpa sia di Ats – conclude Villa –. La Regione a luglio ha comunicato di avere accolto l’attività istruttoria presentata. Come stabilito dal documento regionale, l’esito positivo della verifica preventiva ha validità di un anno dalla pubblicazione del decreto, termine entro il quale deve necessariamente essere stata depositata istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), cosicché nel corso del 2025 l’impianto dovrà essere progettato e realizzato da G.S.D. srl, l’azienda che gestisce i servizi cimiteriali comunali, controllata al cento per cento dal Comune di Desio. La prima riunione operativa è fissata per la prima settimana di settembre".