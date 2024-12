Addio alle strade groviera. Brugherio spende 1,5 milioni per aprire tre nuovi cantieri

Un milione e mezzo di euro per asfaltare tre strade a Brugherio. Nei mesi scorsi gli abitanti di Brugherio avevano fatto le loro rimostranze all’amministrazione per le strade ammalorate e piene di buche.

L’ufficio ha effettuato una mappatura delle strade cittadine, indicando le zone rosse, quelle che necessitano di manutenzione immediata, zone gialle urgenti e zone verdi, per cui la manutenzione è prevista, ma programmabile nel giro di tre anni. La Giunta Assi ha messo a bilancio una cifra cospicua che copre i costi di riqualificazione degli asfalti su tre fra le principali direttrici cittadine. Nei giorni scorsi è stata rifatta via Aldo Moro, un’arteria lunga e molto battuta dal traffico di attraversamento verso le tangenziali.

I lavori, eseguiti a pieno ritmo, sono stati completati, per una spesa di circa mezzo milione di euro. "L’intervento – ha spiegato il sindaco Roberto Assi – ha richiesto una spesa notevole soprattutto a causa dei numerosi sottoservizi ai quali si è dovuto mettere mano nella gettta dell’asfalto nuovo". Un altro pacchetto da 600mila euro circa sarà impiegato per la riqualificazione dell’ asse viario tra le vie Dorderio e Volturno. I lavori partiranno appena il tempo lo consente, la progettazione è già chiusa e la gara già espletata. In questo caso i costi verranno sostenuti anche grazie a un finanziamento già concesso da Regione Lombardia. La manutenzione delle strade proseguirà lungo il 2025, con l’asfaltatura di via dei Mille dalla zona Cacciatori a via Aldo Moro, per cui l’amministrazine comunale ha avuto un preventivo di 500mila euro. In tutto, rifare tre strade è costato oltre milione e mezzo di euro: "Asfaltare tre strade di ampia portata – sottolinea il sindaco – oggi costa quasi come costruire una palestra".