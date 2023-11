Addio a Santo storico bagnino della piscina

Con i suoi inconfondibili baffi rossi Santo Sciammarella ha accompagnato intere generazioni di vimercatesi in vasca. Bagnino e custode della piscina comunale e poi Fiduciario coordinatore di Milano per la sezione Salvamento della Federazione nuoto. Non si perdeva una gara da anni, era fisso in cattedra ai corsi per istruttori e a quelli per assistenti, soccorritori e maestri della specialità che amava. Lutto in città per la scomparsa dell’81enne stroncato da un malore. "Che brutto scherzo andartene così, all’improvviso, senza darci neanche il tempo di salutarti per l’ultima volta", il messaggio d’addio della Fin. Calabrese trapiantato in Brianza, Santo lascia la moglie Carmela e i figli Marco ed Eligio, Fiduciario di Monza e Brianza, ha seguito da subito le orme paterne.

Bar.Cal.