Addio a nonna Bruna. Aveva 103 anni

Addio a Bruna Desolina Magioncalda, ieri l’ultimo saluto alla nonna di Concorezzo: aveva 103 anni. Di un paesino del Genovese, si era trasferita in Brianza 35 anni fa per stare più vicina alla figlia. Nel 2021, quando spense le 100 candeline, durante la pandemia, il sindaco Mauro Capitanio non aveva mancato di porgerle l’omaggio di tutta la città donandole i volumi sulla storia del borgo. Lei ricambiò con aneddoti della sua lunga esistenza, dai tempi bui della Guerra, alla ricostruzione. Raccontò anche della passione della sua famiglia per il tennis e la sua per la polenta. Bar.Cal.