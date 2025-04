Addio a Mattavelli ala del “Simmonza“

"Ero un’ala spumeggiante, il duello uomo contro uomo era la mia forza". Giorgano Mattavelli avrebbe compiuto 90 anni a maggio ma qualcuno ha deciso di convocarlo prima. Lo storico ex giocatore del Monza, da sempre a Ornago, è morto. In biancorosso giocò 7 stagioni, disputando 162 partite e segnando 12 reti. Una breve avventura in A col Torino stroncata da un infortunio. Con la squadra targata Simmenthal (il “Simmonza“), aveva conquistato il terzo posto in B. Giovedì alle 14.30 i funerali a Ornago. Il Calcio Monza ha mandato le sue condoglianze.

Da.Cr.