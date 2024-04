Accordo fra due Giunte: "La rotonda sarà sicura". Arriva la ciclopedonale

Oggi sono costretti ad attraversare a piedi o in bici la pericolosissima rotonda all’uscita della Valassina, tra Lissone sud e viale Elvezia a Monza. Ma presto non sarà più così: al confine tra le due città arriverà un percorso ciclopedonale che servirà a collegare in tutta sicurezza la zona del quartiere Giotto a Lissone, e più in là l’area della stazione Fs cittadina, con la sede della Provincia a Monza e con la futura stazione della metropolitana. Sarà possibile grazie a un accordo stretto l’altro giorno tra i Comuni di Lissone e Monza: c’è già un progetto di massima e l’idea di sfruttare alcuni fondi ministeriali per realizzarlo. A darne notizia è stata l’Amministrazione lissonese. Obiettivo, garantire un accesso sicuro al futuro metrò per i residenti del popoloso quartiere di via Giotto. La Giunta della sindaca Laura Borella ha già approvato il protocollo d’intesa con Monza: prevede di partecipare al bando “Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali“ lanciato del Ministero dei Trasporti per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e delle ferrovie. "Da tempo i residenti di via Giotto lamentano una mancanza di collegamenti con Monza - spiega l’assessore alla Mobilità e viabilità Massimo Rossati -. Attualmente per raggiungerne il territorio devono attraversare a piedi la rotonda dello svincolo di Lissone sud della Valassina, mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli automobilisti. Dopo un’interrogazione in consiglio ho avviato un dialogo con Monza per sviluppare una proposta progettuale che permettesse ai lissonesi di accedere in modo sicuro al polo istituzionale e alla futura stazione della metropolitana. Grazie alla disponibilità dell’assessore di Monza Giada Turato siamo riusciti a elaborare un progetto di fattibilità tecnico-economica in tempi record per partecipare al bando ministeriale: il piano prevede il collegamento tra la stazione di Lissone-Muggiò e la futura stazione della metropolitana di Monza". "Questo risultato dimostra come due Giunte, con diverse appartenenze politiche, possano lavorare efficacemente insieme quando l’obiettivo è migliorare i servizi per il territorio - sottolinea Rossati -. La stazione della metropolitana di Monza rappresenterà un elemento di grande cambiamento per il sistema dei trasporti, al quale pedoni e ciclisti dovranno poter accedere in totale sicurezza".