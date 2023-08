Non sopporta i cani del vicino e lo accoltella all’addome, 60enne arrestato a Monza

Monza, 18 agosto 2023 – Ha accoltellato all’addome il vicino di casa perché non tollerava i suoi cani. Un 60enne brianzolo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio. Ma veniamo ai fatti, avvenuti il 15 agosto ma resi noti solo oggi dalla polizia.

Nel pomeriggio del 15 agosto, una donna ha chiesto l’intervento delle Volanti per una violenta lite nelle scale del condominio. Giunti su posto gli agenti hanno trovato un giovane seduto sulla panchina del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Il ferito ha riferito di essere stato accoltellato poco prima da un 60enne che abita nello stabile. In base alle indicazioni date e alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti hanno rintracciato l’aggressore, che ha ammesso spontaneamente di aver accoltellato poco prima un giovane nel pianerottolo del condominio per un diverbio legato al comportamento dei cani della vittima. Al culmine della lite, il 60enne si era recato nella propria abitazione per recuperare due grossi coltelli da cucina, usati per colpire la vittima all’addome.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo, non è in pericolo di vita. L’aggressore, con precedenti per spaccio di droga, furto, rapina, minacce e possesso di oggetti atti ad offendere, specie coltelli di grosse dimensioni, nel mese di maggio era già stato segnalato da diversi condomini perché, in stato di alterazione, infrangendo la finestra dell’androne e brandendo un coltello e un accendino, aveva minacciato di dare fuoco all’edificio, riuscendo a danneggiare con le fiamme l’appartamento al terzo piano dello stabile. Di recente è stato denunciato anche per aver appiccato un incendio in Villa Mirabello a Monza, e sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Per questo motivo l’arresto è stato segnalato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha immediatamente revocato il provvedimento. Il 60enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Monza.