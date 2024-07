"Abbiamo vinto la nostra battaglia"

Qualcosa bisognava pur farlo. Da quando il Monza è andato in Serie A, la vita per gi residenti nella zona era diventata invivibile. Impossibilitati a uscire e rientrare a casa nella giornata della partita, sia a livello di parcheggio con situazioni grottesche, con tifosi che di fatto andavano a parcheggiare anche nei luoghi più improbabili, "addirittura entrando nei cortili aperti delle case". E con "i residenti che si ritrovavano addirittura a pagare multe per aver cercato parcheggio sotto casa propria". Ne sa qualcosa Salvatore Russo, ex consigliere comunale della Lega e membro del suo direttivo cittadino. E residente proprio nel quartiere Cederna. Di cui aveva sollevato le istanze e che oggi non nasconde la propria soddisfazione. "Il Comune sta Facendo a cosa giusta, anche se sono della parte politica a me avversa non ho problemi a riconoscerlo: certo bisognerà ora fornire assistenza ai residenti più anziani, che potrebbero far fatica a destreggiarsi nelle pratiche per ottenere il pass necessario a parcheggiare". "La sosta selvaggia che si scatena in occasione dei match penalizzava i residenti, che non trovavano stalli dove parcheggiare - rammenta -. Un problema, oltretutto, che era stato amplificato dai lavori di efficientamento energetico in corso in molti condomini della zona, che spesso rendono inagibili box e cortili. A molti non restava che lasciare l’auto in strada, con il rischio più che reale di prendere una multa nelle giornate di parcheggi sold out da partita".

Da.Cr.