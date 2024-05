Ci saranno i pezzi storici, accanto alle canzoni più recenti. E non mancheranno brani usciti dalla sua chitarra ma resi famosi da altri artisti come Giorgia, Mina, Bocelli. Il tutto in un’atmosfera acustica e intima, per creare la miglior sintonia con la gente della sua città.

Oggi alle 21 il parco di Villa Zoja a Concorezzo, in via Libertà, farà da scenario per un concerto del cantautore Gatto Panceri, che proprio lì ha composto uno dei suoi brani più noti, “Un qualunque posto fuori o dentro di te“. L’evento, intitolato “A tu per tu con Gatto Panceri - Musica e parole dove tutto ebbe inizio“, avrà un po’ la forma del recital, con l’artista che alternerà canzoni e qualche racconto. "Sarà un concerto acustico, io con la chitarra e magari qualche pezzo con anche il mio chitarrista, una cosa molto semplice ma intensa – spiega Gatto Panceri –. Sarà più un recital che un concerto: ci sarà magari qualche aneddoto, sarà una cosa più intima. Penso sarà una bella serata per riunirsi in Brianza". "Ripercorrerò le mie canzoni più importanti, sia quelle che ho cantato io stesso sia quelle date ad altri artisti come Mina, Giorgia e Bocelli come “Vivo per lei“ – racconta –. Tra l’altro la canzone interpretata da Mina, “Canterò per te“, l’ho scritta proprio a Concorezzo, perché era una delle mie prime. Ci sono dei pezzi che magari molte persone conoscono ma non sanno che li ho composti io: sarà l’occasione per sentirli cantati dall’autore. E poi c’è sempre un cordone ombelicale tra l’autore e il brano, che fa vivere in modo diverso la canzone, anche rispetto alla versione a cui si è più abituati. E’ un valore aggiunto nei concerti". Non sono pochi i brani regalati ad altri artisti. Prima di Gatto Panceri suoneranno alcuni giovani musicisti. Ingresso libero.

Fabio Luongo