A spasso nella natura tra corsi e laboratori

Un trekking fra sentieri e cascine. Passeggiate lungo itinerari storici e ambientali alla scoperta del Lambro. E poi storie per bambini, letture animate, percorsi sensoriali, laboratori in cui creare con i rifiuti ed esperienze di tree-climbing. Sono le iniziative organizzate da qui a inizio ottobre dal Parco regionale della Valle del Lambro per il Festival Ben-Essere in natura, rivolte a bimbi e famiglie. Si comincerà domenica, per tutto il giorno, nelle aree lecchesi del Parco, più precisamente a Cascina Rampina a Monticello, tra passeggiate nel bosco, attività di gioco-equilibrio sugli alberi e laboratori di cucina dalle 9.30 in avanti. Da sabato 28 ci si sposterà nella Brianza monzese: alle 10 dalla stazione di Macherio-Canonica partirà un trekking che si snoderà da Canonica Lambro a Monza, guidati dalle guardie ecologiche volontarie lungo il sentiero che costeggia il fiume, passa per le cascine di Biassono e arriva al Parco di Monza. Da qui alle 14 partirà l’uscita in bicicletta “Lungo il Lambro da Villa Mirabello all’Oasi Legambiente di Monza“.

Nell’Agorà Mirabello alle 15.30 la lettura animata “Storie di rane vicine e lontane“. Domenica 29 dalle 10 alle 18 in Villa Mirabello “Bosc’orto sensoriale“, un percorso allestito con materiali naturali per giocare con i cinque sensi. Dalle 14 i laboratori gioco-motori di “Plockaplogging: fai con i rifiuti quel che non ti aspetti“. A concludere gli appuntamenti, sabato 5 ottobre, sarà la lettura animata “Sulle tracce della volpe“ all’Oasi di Baggero. Iscrizioni su www.parcovallelambro.it.

F.L.