A scuola di legalità Dal bullismo alle mafie I ragazzi “bocciano“ le cattive compagnie

di Alessandro Crisafulli

Sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e della lotta alle mafie. Per iniziare dalle nuove generazioni a creare gli anticorpi e una nuova cultura che possa arginare malcostume e malaffare. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa “A lezione di Legalità”, l’evento che si è svolto al PalaFitLine, organizzato dal Comune di Desio in collaborazione con gli Istituti Comprensivi statali cittadini: "Abbiamo promosso un incontro rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Desio, grazie alla partecipazione del capitano Massimo Polinori dell’Arma dei carabinieri del Comando Provinciale di Monza e Brianza - sottolinea l’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Civiero -. Una giornata stimolante, il dibattito con i ragazzi è stato ricco di spunti.

La conoscenza delle Istituzioni, da parte delle giovani generazioni, è alla base della nostra Costituzione e la loro divulgazione è un modo per contrastare la criminalità". L’iniziativa si basa su un unico fine: offrire ai giovani un’occasione di confronto e dibattito su tematiche di attualità in un’ottica di crescita nel pieno rispetto del prossimo. "Semplici regole, spiegate e raccontate - prosegue Civiero - per far capire agli alunni quanto sia importante il rispetto di esse per il bene comune, per far comprendere come l’educazione alla convivenza è quel valore da attribuire per condividere con gli altri diritti, doveri e responsabilità". Il sindaco Simone Gargiulo e l’assessore hanno inoltre consegnato ai tre Istituti una copia della Costituzione: "Vi abbiamo consegnato uno strumento prezioso, al quale avvicinarvi sin dai banchi di scuola, da custodire per tutta la vita. La Costituzione Italiana, che quest’anno compie 75 anni e da molti è ritenuta la più bella del mondo, è un importante documento, non solo legislativo ma anche storico, figlio della pacificazione sociale dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, espressione della volontà dei Padri costituenti di costruire su solide basi la rinascita del nostro Paese.

La sua lettura sarà come immergersi nei valori e nelle regole democratiche e, sono certo saprà darvi importanti spunti di riflessione sull’importanza di essere cittadini coscienti e informati".