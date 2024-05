A piedi e sempre più vicini. Partono le pattuglie speciali dei vigili di quartiere

"Dove sono le famose e sbandierate pattuglie a piedi per i quartieri?".

Proprio di recente l’opposizione di centrosinistra di Desio non aveva mancato di lanciare, in maniera provocatoria, la domanda.

E la risposta è arrivata nei giorni scorsi da parte del sindaco Simone Gargiulo in persona, che ha annunciato, e lanciato, la novità per il presidio del territorio in tutti i suoi meandri.

"Con la presa in servizio dei due nuovi agenti della polizia locale, ha preso il via il promesso servizio di pattugliamento appiedato - ha sottolineato infatti cn decisione il primo cittadino di Desio-.

Un servizio che garantisce maggiore sicurezza e senso di prossimità da parte dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il lavoro è ancora tanto e le problematiche da risolvere sappiamo bene essere numerose e complesse, ma a nostro avviso la strada è quella giusta e spero, anzi sono certo, che i risultati di questa attività non tarderanno ad arrivare.

Grazie all’ottimo lavoro svolto in grande sintonia con il Comandante della polizia locale, Cosimo Tafuro e con il vicesindaco Andrea Villa con delega alla sicurezza".

Le prime pattuglie hanno iniziato a girare per il centro e per le periferie, cercando di avere una funzione principalmente preventiva, verso gli eventuali gesti di malintenzionati, e di vicinanza per le esigenze particolari presentate dai cittadini.

"Durante la campagna elettorale ci eravamo impegnati ad aumentare l’organico della nostra polizia locale per garantire maggiore presenza - ha evidenziato Villa - al nostro arrivo il personale poteva contare su trentuno unità, oggi siamo arrivati a trentacinque ed entro l’estate saliremo a trentasei. Con i due nuovi arrivi andiamo ad incrementare il controllo del territorio, soprattutto nelle aree del centro storico cittadino, e rafforzeremo il nucleo di polizia ambientale".

Un’altra tematica molto attuale, quella della tutela dell’ambiente, visto che discariche, i depositi e gli altri abusi sul territorio continuano a essere purtroppo ben presenti.

Grazie ai nuovi arrivi potranno essere intensificate le attività anche su questo fronte, cercando di individuare i responsabili dei gesti incivili che deturpano la città.

Ale.Cri.