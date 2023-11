A misura di ambiente. Apre l’eco-festival. La sostenibilità diventa protagonista

Una manifestazione di piazza e un confronto in Villa Reale tra amministratori, aziende e portatori d’interesse pubblici e privati sul tema della sostenibilità. Nasce così “Monza Fast Future – Festival della sostenibilità”, iniziativa del Comune di Monza, in collaborazione con Pro Monza.

Tre gli appuntamenti: domenica in piazza Trento e Trieste, giovedì 16 con gli studenti al Liceo Nanni Valentini, martedì 21 e mercoledì 22 in Villa Reale l’incontro amministratori, aziende e stakeholder. "L’evento ha come obiettivo quello di raccontare le realtà virtuose già esistenti sul nostro territorio, promuovere il dialogo tra i principali attori dei settori di riferimento - spiega l’assessora all’Ambiente Giada Turato - per capire a che punto siamo con la transizione ambientale e verso la mobilità sostenibile, stimolare la consapevolezza delle persone affinché la transizione diventi sempre più concreta, rapida ed efficace", L’iniziativa è stata accolta con molto favore e a più livelli per la sua portata e il suo significato. Infatti “Monza Fast Future” trova il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica, nonché di Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, con la collaborazione di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Anpci (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani), Confcommercio, Confservizi, Assolombarda e Apa Confartigianato. Sono tante le realtà che hanno subito manifestato il loro interesse e pieno supporto, tra cui Trenord, Evai, Esselunga, Lombarda Motori, Thermo Fisher Scientific, Sapio, Fratelli Masciaghi, Autoguidovie, Acinque, Brianzacque, AEB, Montello, Dott. Domenica, dalle 10 alle 18, piazza Trento e Trieste si anima grazie alla presenza degli stand di aziende, scuole, cittadini attivi nella cura dell’ambiente. Esselunga propone “Alimentiamo la sostenibilità”: laboratori su iscrizione organizzati in collaborazione con “MadeGus - Maestri del Gusto”, per capire qual è l’impatto della nostra alimentazione sul pianeta. LiberiFrutti organizza laboratori con libero accesso di ecoprinting per riprodurre sul tessuto o su carta forme o colori come foglie, fiori e bacche. Impresa Sangalli sarà presente con il “gioco del riciclo” e aree di laboratorio dedicate all’ambiente. Presente anche il mondo della scuola: i ragazzi dell’Istituto Hensemberger, in collaborazione con Legambiente, illustreranno il loro progetto “Salute del Lambro e benessere di una comunità”, oltre a esperimenti che saranno effettuati pubblicamente in piazza. Bici Coppi, invece, proporrà due pedalate di gruppo, su iscrizione, da piazza Trento e Trieste fino al Parco di Monza e ritorno. In collaborazione con la polizia locale permetterà di provare i nuovi prototipi di e-bike dal design futuristico (i ragazzi devono essere accompagnati da un adulto). L’evento è organizzato in collaborazione con Fiab, che allestirà anche una ciclofficina e l’angolo per la punzonatura delle biciclette. Passeggiata ecologica per raccogliere i mozziconi di sigaretta con Plasticfree. Alle 11 il settore giovanile di AC Monza presenterà “I calciatori biancorossi della sostenibilita”. In piazza anche Avis, Enpa, Lombarda Motori, Dott con le biciclette, Autoguidovie con un bus.