A Gioia 10 anni di amore serve una nuova casa

Dieci anni e non sentirli. La voglia di giocare, passeggiare ed essere coccolata è quella di un cucciolo. Ma Gioia ha 10 anni e la sua famiglia si trova costretta a doverla cedere. Dall’Enpa di Monza lanciano un appello speciale per questo dolcissimo meticcio taglia grande, incrocio con un pastore maremmano. Gioia è un cane socievole, in salute, educato. "È perfetto anche con persone alla prima esperienza" fanno sapere all’Enpa. Scrivere a canile@enpamonza.it oppure telefonarte al numero 039.83.56.23.